Truffa dell'assicurazione, raggirato l'artigiano che l'aveva comprata online

Un 57enne artigiano di Mariano Comense ha comprato online l'assicurazione per la macchina ma si è accorto che fosse falsa solo quando è stato casualmente fermato per un controllo di routine. Ecco come è andata la truffa.

L'ignaro artigiano aveva richiesto online un preventivo sul sito di una nota compagnia assicurativa, per il rinnovo della copertura assicurativa del veicolo della moglie.

Dopo aver accettato il preventivo, si è messo in contatto con i truffatori tramite WhatsApp, ricevendo le indicazioni per fare il pagamento e per avere copia del contratto. Durante un normale controllo di polizia però il marianese è stato multato per la mancata copertura assicurativa dell'auto: il suo contratto era falso, nonostante avesse pagato con una ricarica di circa 600 euro su una carta prepagata. Carta che risultava intestata alla 23enne, anche se dopo ulteriori accertamenti i beneficiari del denaro erano altri suoi complici. La ragazza è stata denunciata in stato di libertà per truffa.