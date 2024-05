La truffa della "figlia ricoverata in ospedale": arrestato in centro il fantomatico "delegato"

La polizia di Stato della questura di Como ha messo fine alle malefatte di un truffatore di 24 anni di Napoli, incensurato ma colpevole di un vile crimine ai danni di un'anziana signora di 97 anni. Il giovane è stato arrestato ieri, 2 maggio 2024. Il rapido intervento della Squadra Mobile ha permesso di cogliere il malvivente in flagranza mentre lasciava un palazzo di via Dante, portando con sé denaro e gioielli appena trafugati. Il colpo è stato sventato durante un'operazione mirata condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Como.

Denaro e monili

Gli agenti hanno notato il sospetto mentre usciva di corsa da un edificio di via Dante, con una busta sospetta in mano. Fermato per un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di denaro contante e monili in oro, appena sottratti all'anziana vittima, residente nello stesso palazzo. Un'ispezione più approfondita ha portato al rinvenimento di proiettili a salve e telefoni cellulari addosso al truffatore.

La telefonata: "Sua figlia è in ospedale"

La truffa è stata orchestrata attraverso una chiamata telefonica, in cui il truffatore si è finto un delegato dell'ospedale comunicando alla signora anziana il presunto ricovero della figlia a causa di un incidente stradale. Convinta dalla falsa telefonata la donna ha consegnato i suoi averi al fantomatico "delegato". L'anziana, scossa dall'esperienza, ha denunciato il crimine subito, permettendo alle forze dell'ordine di intervenire prontamente e arrestare il responsabile.