Il figlio non torna a casa, la mamma lancia l'allarme: ritrovato morto sul San Primo

Si è allontanato di casa per andare sul San Primo e non ha più fatto ritorno. La mamma ha lanciato l'allarme e nella mattina di oggi, 25 febbraio, si è messa in moto la macchina delle ricerche e dei soccorsi. Vigili del fuoco di Canzo, Erba e Como, insieme ai colleghi delle squadre Speleo alpino fluviali e degli uomini del Soccorso alpino, si sono messi alla ricerca del 31enne scomparso. E' stato utilizzato anche un elicottero della guardia di finanza. Intorno alle ore 14.30 è avvenuto il tragico ritrovamento. L'uomo, residente a Milano, è stato trovato morto in località San Primo, in una zona impervia. Sembra si sia trattato di un drammatico gesto volontario dettato dalla disperazione.