Trovato cadavere di un uomo su una spiaggia dell'Alto Lago: si indaga

Si sa ancora poco del tragico ritrovamento di ieri sera, sabato 5 giugno sulla spiaggia di Dorio (che confina con Pianello del Lario- Como), nell' Alto Lago. Intorno alle 23 sono stati chiamati i soccorsi che sono intervenuti in via Piave dove c'era il corpo senza vita di un uomo. Al momento non è stata resa nota l'età e non sono state rilasciate altre informazioni in merito.

Sul posto si sono portati i volontari del Soccorso Bellanese e il personale inviato a bordo dell'automedica di stanza presso Nuova Olonio (Sondrio).

I carabinieri hanno aperto un'indagine.