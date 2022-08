Trovato un cadavere in un campo non lontano da Mariano Comense

È stato ritrovato a Desio (provincia di Monza e Brianza, a circa 13 chilometri da Mariano Comense ) un cadavere in stato di decomposizione in un'area campestre.

Sul posto è in corso il sopralluogo da parte dei carabinieri e del medico legale per verificare le cause del decesso ed identificare il cadavere. La morte risalirebbe a qualche giorno fa.

Al momento non sono state rilasciate altre informazioni dagli organi competenti. In aggiornamento.