Trovata una donna morta in via Bellinzona

Questa mattina 18 maggio una donna di 51 anni è stata trovata priva di vita in via Bellinzona a Como, non lontano dal confine con la Svizzera. La donna, secondo le primissime infomazioni trapelate, sarebbe residente in provincia e il suo corpo era in un parcheggio. Sul posto sono arrivati i soccosi del 118 con ambulanza della Croce Rossa ma la donna era già deceduta. La morte potrebbe essere sopraggiunta dopo una caduta dal cavalcavia che si trova proprio sopra il parcheggio ma al momento non si esclude alcuna ipotesi. Indaga la polizia. In aggiornamento.