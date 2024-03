Trovata viva dopo una notte all'aperto la donna dispersa sopra il rifugio di Menaggio a 1.600 metri

Non si avevano sue notizie dalla giornata del 14 marzo quando si era allontanata per fare una passeggiata. La donna, un'insegnate universitaria di 46 anni francese, era uscita da Villa Vigoni da sola per fare una passeggiata. È stata ritrovata nel pomeriggio di ieri intorno alle 17 dopo una notte passata all'aperto a circa 1.600 metri, sopra il rifugio di Menaggio. Grande mobilitazione per le sue ricerche che hanno visto il coinvolgimento del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, della protezione civile e di due elicotteri (uno dei vigili del fuoco e uno della guardia di finanza). Utilizzati anche i droni. Poi il lieto fine: la donna è stata trovata viva e portata in ospedale dove sarà valutata la sua condizione. Raggiunta dai tecnici del soccorso alpino la 46enne era in ipotermia e con una ferita alla gamba.