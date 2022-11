Troppi pregiudicati, risse e droga: chiuso bar a Montano Lucino

I controlli in prossimità delle feste natalizie si sono intensificati, specialmente nei locali e nei bar dove la gente è solita intrattenersi in questi periodi. I carabinieri di Lurate Caccivio hanno chiesto al questore di emettere un provvedimento di sospensione della licenza per il titolare di un bar di Montano Lucino in cui negli scorsi mesi si erano verificati episodi di violenza e spaccio di droga. In più occasioni è stato accertato che il bar era frequentato da pregiudicati. Tante anche le risse scoppiate e durante una di queste un uomo è stato colpito a calci e pugni fino a cadere a terra: la sua prognosi era stata di 15 giorni. Un'altra volta i carabinieri all'interno del locale avevano arrestato un cliente che teneva con se sostanze stupefacenti per rivederle.

Il questore di Como verificata la sussistenza di elementi tali da far ritenere che presso l’esercizio pubblico esistano obiettive condizioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e considerata la gravità dei fatti, ha disposto la sospensione dell’attività del bar per dieci giorni.