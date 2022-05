Tragedia sui binari: uomo di 50 anni muore travolto da un treno merci

Un'altra tragedia sui binari, questa volta all'altezza di Monza. Ieri sera, intorno alle 23, un treno merci che da Milano si spostava in direzione Como ha travolto un uomo di 50 anni. Sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 e come riporta la piattaforma Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) si sono recati sul posto un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso insieme agli agenti della polizia ferroviaria e ai vigili del fuoco di Monza. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso.

Il 50enne - la cui identità al momento non è nota - è morto sul colpo, investito da un treno merci della linea Piacenza-Milano, all'altezza dei binari in stazione. Inutili sono stati i tentativi di soccorso. Il personale sanitario ha potuto constatare il decesso mentre sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica dell'accaduto e far luce sulla natura del gesto.