Sul treno da Lugano con gli orologi nascosti nella giacca: preso contrabbandiere di Rolex

Troppo nervoso per non avere, come aveva giurato, "nulla da dichiarare". Un contrabbandiere di orologi di lusso è stato fermato nelle scorse ore dai funzionari delle Dogane e dai militari della guardia di finanza mentre cercava di portare in Italia illegalmente due Rolex.

I guai per lui sono iniziati quando è stato fermato al confine su un treno partito da Lugano e diretto a Milano. Militari e funzionari di Chiasso gli hanno chiesto se avesse con sé beni da dichiarare, ma il passeggero - cittadino italiano - ha detto di no, cercando di sfuggire alla perquisizione.

L'atteggiamento del viaggiatore, visibilmente agitato, ha spinto gli investigatori a fare un ulteriore controllo e dalla tasca interna della giacca sono così saltati fuori due Rolex dal valore di quasi 23mila euro.

A quel punto gli orologi sono stati sequestrati e all'uomo - hanno fatto sapere dalle Dogane in una nota - sono state contestate le accuse di contrabbando ed evasione dell'Iva all'importazione. L'ammontare complessivo del "buco", tra dazio e Iva, era di quasi 6mila euro.