In treno dalla Germania all'Italia con oltre 200mila euro nascosti nelle valige

Viaggiavano su un treno che dalla Germania stava entrando in Italia quando i militari della guardia di finanza di Ponte Chiasso e i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli li hanno fermati per un controllo. Alla domanda di rito se trasportassero al seguito denaro e/o strumenti negoziabili per importo pari o superiore ai diecimila euro, la coppia, un uomo e una donna, ha risposto negativamente.

Sono stati comunque invitati a scendere dal treno per ulteriori controlli e negli uffici doganali sono stati trovati complessivamente nelle loro valige 200.650 euro non dichiarati. Nel bagaglio personale dell’uno è stata rinvenuta la somma di 81.630 euro, in quello dell’altra la somma di 119.020 euro, in tagli prevalentemente da 50, 100, 200 e 500 euro.

L’Ufficio ha quindi proceduto a sequestrare il 50% della somma eccedente a garanzia del pagamento delle sanzioni che saranno poi emesse per i due trasgressori con appositi provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.