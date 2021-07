Como, operaio cade da impalcatura: spavento in centro storico

L'uomo è rimasto ferito in modo serio ma non è in pericolo di vita

Grande apprensione per un operaio caduto da un impalcatura intorno alle ore 16.30 del 28 luglio 2021 in centro storico a Como. L'infortunio è avvenuto al civico 2 di via Luini dove è stata allestita un impalcatura. Secondo le prime informazioni apprese l'uomo stava lavorando sul ponteggio quando per ragioni ancora al vaglio degli ispettori di Ats Insubria è caduto a terra da unì'altezza di alcuni metri. Nonostante le ferite e le lesioni riportate l'uomo non ha mai perso conoscenza. E' stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo e da un'automedica e trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per valutare la necessità di un'eventuale messa in sicurezza.