Causò il blocco del treno tra Milano e Asso: arrestato

Era ricercato da anni in quanto condanato per avere causato il blocco del treno sulla tratta Milano Cadorna-Canzo/Asso nell’aprile 2016. Le manette sono scattate per un 29enne di origine marocchina rintracciato dalla Digos della Questura di Como a Sormano dove aveva trovato una sistemazione temporanea. L'extracomunitario è risultato, tra l'altro, avere diversi precedenti penali ed è irregolare su suolo italiano. Dovrà scontare una condanna a 9 mesi di reclusione.