Questa mattina 23 aprile sul sito Trenord è apparso un avviso di ritardo per i treni che da Chiasso sono diretti a Milano. Questo per l'investimento di un grosso animale proprio nei pressi della stazione svizzera. Al momento il ritardo di 13 minuti riguarda il treno 25029 ma si suggerisce di tenere monitorato il sito ufficiale della compagnia Trenord per eventuali aggiornamenti.