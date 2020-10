Tremezzina, sfugge ad aggressione sessuale: arrestato ragazzo che distribuiva volantini

Ha avvicinato una donna approfittando di un momento in cui non c'erano altre persone e l'ha aggredita per costringerla ad avere rapporti sessuali. La vittima, però, è riuscita a fuggire e a chiamare i carabinieri che hanno arrestato il molestatore. E' accaduto a Tremezzina nella serata dell'8 ottobre 2020.

I militari della compagnia di Menaggio hanno fermato alcune persone corrispondenti alla descrizione data dalla donna. Al termine di veloci indagini i carabinieri del nucleo operativo, della stazione di Tremezzina e della stazione di Menaggio sono riusciti a individuare il responsabile: si tratta di un pakistano di 25 anni residente fuori provincia. Secondo quanto ricostruito il giovane extracomunitario stava svolgendo l'attività di volantinaggio. Ora si indaga se anche grazie proprio a questa attività abbia avuto modo di avvicinare e aggredire altre donne. Per questo motivo i carabinieri di Menaggio invitano eventuali donne che si ritengano vittime di analoghi episodi di violenza a contattare il 112.

