Como, trecento persone bloccate sul treno senza corrente

Alle 10.20 di questa mattina, mercoledì 10 aprile, i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono stati allertati per un convoglio ferroviario di Trenord impossibilitato a proseguire il viaggio tra le fermate di Como Camerlata e Como Lago a causa dell'improvvisa assenza di alimentazione elettrica forse a causa del maltempo. A bordo del treno, impossibilitato a muoversi in entrambe le direzioni, trecento persone per le quali sono in corso valutazioni congiunte con tecnici Trenord per verificare il possibile allontanamento degli occupanti con altri mezzi.