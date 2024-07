Trasferta notturna da Milano a Como: arrestato con una scatola di cocaina in "sassi" e 20 mila euro

Erano le 2 di ieri notte quando l'uomo è stato fermato a Como, in zona piazza Camerlata dalla volante della polizia di Stato. Gli agenti hanno notato subito il grande disordine dentro la macchina e soprattutto l'eccessivo nervosismo dell'uomo al volante, insofferente al controllo dei poliziotti. A quel punto hanno deciso di ispezionare l'auto in Questura. Qui, sotto il sedile anteriore del passeggero, è stata trovata una scatola di plastica con quasi 3 etti di cocaina e 1.300 euro in contanti.

La parte più consistente della droga si presentava sotto forma di "sassi" confezionata in un sacchetto di plastica, mentre il restante e più modesto quantitativo era confezionato in circa 20 dosi, termosaldate e quindi ritenute pronte alla vendita. L'uomo, un albanese di 22 anni, era in possesso del passaporto che attestava l’entrata nel territorio italiano nei 90 giorni previsti per la legge ma gli era stata rifiutata la richiesta per il permesso di soggiorno.

Anche la perquisizione nella sua abitazione di Milano, zona Niguarda, ha dato esito positivo: qui i poliziotti hanno sequestrato sostanza utilizzata per il taglio della coca e per la pesatura e quasi 20 mila euro in contanti, ritenuti i proventi della fiorente attività di spaccio. Il 22enne è stato portato al Bassone.