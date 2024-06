Tragica notte nel Comasco con alcol, risse e un grave incidente: due giovani rischiano la vita

Una notte drammatica nel Comasco a causa degli episodi di violenza che hanno causato il ferimento di due giovanissimi, un 19enne e un 20enne a Cermenate in via Maestri Comacini. Erano circa le 4 del mattino e i ragazzi si trovavano non lontani da un noto locale della zona. Le informazioni sono ancora scarsissime, ciò che è certo è che si è scatenato un evento violento dove sono stati usati coltelli o cocci di bottiglia (arma bianca) e i due giovani sono stati feriti gravemente, uno in codice rosso. Entrambi sono stati ricoverati al Sant'Anna e sulla vicenda indagano i carabinieri di Cantù ( qui gli aggiornamenti).

Sempre nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno un gravissimo incidente dove si sono scontrate due auto, a Gravedona ed Uniti in via Regina. Tre i feriti due 17enne e un 21enne, tutti trasportati dai soccorritori Areu del 118 all'ospedale di Gravedona: uno di loro gravissimo in codice rosso. Al vaglio dei carabinieri di Menaggio le dinamiche del sinistro avvenuto alle 4.30 di notte circa.

Due gli interventi per intossicazione etilica a Como, il primo alle 2 di notte in viale Vittorio Veneto con un 18enne trasportato al Valduce, il secondo alle 4.45 del mattino con un uomo che è finito al Sant'Anna in codice giallo sempre per abuso di alcol.