Cade dalle scale del traghetto da Bellagio: 19enne finisce in ospedale

I soccorsi sono scattati in codice rosso per la ragazza di 19 anni che ieri, giovedì 2 maggio, è caduta dalle scale del traghetto che stava attraccando all'imbarcadero di Varenna. L'imcarcazione sulla quale viaggiava la turista, proveniente da Bellagio, era ormai giunto "in porto" quando la giovane, forse scivolata per il fondo un po' bagnato, ha perso l'equilibrio cadendo per alcuni gradini e picchiando la testa sul pavimento metallico. I presenti l'hanno subito aiutata e sul posto è presto arrivata l'ambulanza del Soccorso Bellanese inviata da Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, in codice rosso, insieme all'auto con il medico a bordo. Dopo aver ricevuto le prime cure, le condizioni della 19enne sono apparse migliori: è stata comunque trasferita con un trauma cranico all'ospedale di Gravedona, ma in codice verde. Le ferite riportate non sarebbero dunque gravi. Grande, invece, lo spavento.