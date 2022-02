Tragedia sulla pista da sci, la scuola e i compagni ricordano Nicolò: "Siamo tutti increduli"

Nicolò Mainoni, 18 anni di Menaggio, è morto nella mattina del 9 febbraio 2022 a causa di un terribile incidente sugli sci. Il giovane stava sciando su una pista nera a Folgarida Marilleva, in Trentino. Era in vacanza con la sua famiglia. Un ragazzo sportivo, gentile che la sua scuola, l'Istituto Superiore Ezio Vanoni, ricorda con un post pubblico commosso: "Oggi il nostro Istituto ha perso un fiore e il nostro giardino da domani non sarà più lo stesso. Uniamo il nostro dolore a quello dei familiari e degli amici per quel volto che non vedremo più e per quel sorriso che non illuminerà più i nostri giorni.

Nicoló ... Che Dio Ti abbia in gloria!"

Non mancano le risposte di molti alunni, cuori, angeli e qualche messaggio dove qualcuno prova a esprimere il proprio dolore: "Siamo tutti increduli. Siamo tutti vicini alla tua famiglia. Vola piccolo Angelo e che Dio ti benedica".