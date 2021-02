Tragedia in moto: perde la vita un 28enne di Lomazzo

Doveva essere una gita in moto in una bella giornata di sole ma si è trasformata in una tragedia che si è conclusa con la morte di un 28enne di Lomazzo.

Ieri, domenica 21 febbraio, il giovane si era recato con una ragazza sua amica e coetanea a Luino (Varese) per fare una gita. Intorno alle ore 16, in via Dante, l'impatto tra la moto guidata dal 28enne e un'automobile. L'urto, secondo le testimonianze riportate, è stato molto forte, nonostante in quel momento la strada (si trovavano sul lungolago) fosse trafficata. Il comasco di Lomazzo alla guida della moto è caduto sbattendo sull'asfalto e le sue condizioni, data la violenza dell'impatto, sono sembrate subito molto gravi. Ferito anche il conducente dell'automobile, un 63enne della zona di Luino.

Grave anche la ragazza che è stata portata con l'elisoccorso all'Ospedale di Circolo di Varese. Il 63enne è stato invece portato all'Ospedale di Luino. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita anche se la giovane è stata sottoposta a una delicata operazione alla gamba.

Niente da fare, invece, per il centauro di Lomazzo che ha perso la vita all'Ospedale di Luino dove è arrivato in codice rosso.

I carabinieri della compagnia di Luino e la polizia locale stanno ricostruendo le dinamiche dei fatti.