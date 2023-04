Tragico incidente oggi 24 aprile a Pognana Lario. Un uomo di 71 anni era salito sul tetto di casa per fare alcuni lavori. Per cause ancora da chiarire, indagano i carabinieri del posto, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto. Purtroppo una volta arrivati i soccorritori del 118 (intervenuti intorno alle 12.45) non hanno potuto far altro che constatare il decesso.