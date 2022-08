Tragedia in montagna, morto 81enne in escursione verso il Resegone

Tragedia sulle montagne lecchesi. Un uomo di 81 anni ha perso la vita durante un'escursione verso il Resegone, lungo il sentiero tra il Passo del Fò e i Piani d'Erna. Poco prima delle 14 di oggi, domenica 28 agosto, è scattato l'allarme ai soccorsi del 118. Sul posto si sono presto portati l'elicottero di Areu decollato da Como Villa Guardia, i tecnici del soccorso alpino e i vigili del Fuoco di Lecco. Allertati anche i carabinieri.

Nonostante l'allerta iniziale fosse stata data in codice giallo (quindi non di massima gravità), appena giunti sulla Cima del Fò i soccorritori non hanno purtroppo potuto fare più nulla: l'uomo era già deceduto. Ancora al vaglio le cause del decesso, non si sa se si sia trattato di un malore o - più probabilmente - di una caduta accidentale durante la camminata. Il corpo senza vita dell'81enne è stato ritrovato e recuperato in una zona impervia.