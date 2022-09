Tragedia a Lambrugo: investito un pedone, morto un giovane 30enne

Incidente mortale ieri 11 settembre in serata a Lambrugo introno alle 21.30. Un ragazzo di 30 anni è stato investito in prossimità della Statale Briantea all'altezza di via Antonio Stoppani. È un punto dove la strada curva e non è facile, specie col buio, vedere persone che camminano o attravversano. In ogni modo saranno gli organi competenti a stabilire le dinamiche dell'incidente.

Nonostante l'arrivo di due ambulanze del 118 e il disperato tentativo di salvare la vita al ragazzo non c'è stato nulla da fare. Portato in gravi condizioni al Fatebenefratelli di Erba è morto dopo poco. Stabiliranno le dinamiche del fatto i carabinieri di Cantù giunti sul posto.