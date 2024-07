Tragedia nel lago di Como: due fidanzati si tuffano in acqua, lui muore lei si salva

Tragedia nel lago di Como. Nel pomeriggio di oggi, 17 luglio 2024, una ragazza inglese ha lanciato l'allarme dopo essere stata recuperata in acqua a Menaggio da un'imbarcazione di passaggio. Il suo ragazzo, secondo quanto raccontato dalla ragazza, era anche lui caduto nel lago ma risultava disperso. Nel tardo pomeriggio si è appreso che l'elicottero della guardia di finanza ha avvistato il corpo del ragazzo che è stato recuperato. Per il giovane non c'è stato niente da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il suo decesso.

La caduta in acqua

Secondo una prima ricostruzione i due fidanzati di nazionalità inglese, entrambi turisti arrivati da poco sul lago, stavano facendo il bagno nella acque di Nobiallo quando la barca è andata alla deriva. I ragazzi non sono riusciti più a risalire. Una barca di passaggio ha avvistato e soccorso la ragazza, che è stata trasportata all'ospedale dalla Croce Rossa di Porlezza. Nessuna traccia, invece, del ragazzo.

Le ricerche

Le ricerche sono scattate intorno alle ore 15. Solo intorno alle 19.30 l'elicottero della guardia di finanza ha reso noto di avere avvistato il ragazzo inglese. Il corpo privo di vita del 25enne inglese è stato recuperato senza che per lui ci fosse più nulla da fare.

Il recupero del corpo

Il corpo privo di vita è stato visto galleggiare nell’area di ricerca nelle acque difronte il Comune di Griante, dove sono stati fatti convergere due mezzi navali uno della guardia costiera e uno dei vigili del fuoco, che lo hanno poi recuperato a bordo e trasferito in porto. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento.