Tragedia alle porte del Comasco: 13enne trovato senza vita in un palazzo abbandonato

Tragedia a Desio, a pochi chilometri da Mariano Comense, dove domenica sera un ragazzino di tredici anni è stato trovato senza vita nell'area dell'ex Centro Stile. A portare i carabinieri della compagnia di Desio, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 nel palazzone abbandonato di via Bramante è stato il segnale dello smartphone del ragazzo che aveva allacciato proprio la cella corrispondente all'area. Purtroppo però non c'era più nulla da fare.

Le ricerche per rintracciare il ragazzino, come riportato dai colleghi di MonzaToday, erano scattate nel pomeriggio del 18 settembre quando il 13enne non si era presentato a un appuntamento con un amico. La famiglia aveva poi allertato le forze dell'ordine e le ricerche si sono concluse in serata, a Desio. Nell'ex palazzo del mobile è anche in vigore un'ordinanza emessa dal sindaco che ne vieta l'accesso.