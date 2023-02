Tragedia a Como: recuperato un corpo senza vita nel lago

I soccorsi sono scattati alle 15.12 di oggi domenica 19 febbraio a Como davanti al lago all'altezza di viale Vittorio Veneto in zona tempio Voltiano.

Un corpo galleggiava nelle acque del lago e sono stati chiamati i carabinieri e i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti per recuperarlo. Il corpo senza vita è stato portato alla Canottieri lontano da occhi indiscreti. Al momento si sa solo che si tratta di un uomo di circa 35 anni ma non sono state ancora rese note le sue generalità. Non si conoscono neanche le dinamiche del terribile evento. La morte potrebbe risalire anche a qualche giorno fa.

Articolo in aggiornamento.