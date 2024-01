Tragedia sui binari, travolto un uomo sulla linea Como Lago-Milano all'altezza di Saronno

Sono ancora pochissime le notizie sulla tragedia avvenuta oggi 23 gennaio sui binari del treno tra le stazioni di Saronno Sud e Caronno Pertusella. Come riportato su Areu, ci sarebbe una vittima, un uomo travolto dal convoglio. Il fatto è avvenuto poco dopo le 18.20. Sul posto automedica, polfer, carabinieri e vigili del fuoco di Varese. Sul sito Trenord si legge che "L’investimento di una persona tra le stazioni di Saronno Sud e Caronno Pertusella sta causando ritardi fino a 60 minuti". I treni sono soggetti a ritardi, modifiche di percorso e cancellazioni per consentire i soccorsi e i dovuti accertamenti. Per rimanere aggiornati consultate la App di Trenord.

In aggiornamento.