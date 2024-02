Maxi traffico internazionale di droga: 70 arresti, anche a Monguzzo

A Monguzzo sono stati arrestati un padre e un figlio di origini albanesi (64 anni e 35 anni) e altri due uomini di 34 anni e 57 anni. Sono tutti stati arrestati nell'ambito di una maxi operazione condotta a livello nazionale per sgominare un imponente rete di traffico di droga internazionale.

La maxi indagine

La vasta indagine della Dda di Firenze, che ha portato a sei perquisizioni nella provincia di Como, è iniziata nel 2019 a seguito del sequestro di due chili di marijuana in piazza Muratori a Firenze. Il traffico di droga era stato collegato a un albanese di 42 anni. Le indagini hanno rivelato che il sospettato era un importante trafficante, con collegamenti nei Paesi Bassi, in Spagna e in Francia. Seguendo i suoi movimenti, i carabinieri hanno ricostruito la rete di spaccio, identificando le rotte degli approvvigionamenti di grandi quantità di hashish e marijuana dall'Albania, che arrivavano via gommoni a Grotte di Castro, in provincia di Lecce. Da qui, la droga prendeva la strada per Firenze e il Nord Italia.

Il blitz allaba e gli arresti in tutta Italia

Nelle prime ore di oggi, i carabinieri, con il supporto delle forze di polizia di vari Paesi dell'Unione Europea, hanno eseguito un'ordinanza del tribunale di Firenze che riguarda 83 indagati. Questi soggetti sono accusati di far parte di un'associazione criminale transnazionale dedicata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. La DDA della procura di Firenze ha richiesto e ottenuto l'emissione di questa ordinanza applicativa di misure cautelari coercitive e patrimoniali da parte del gip del tribunale di Firenze. Le misure previste includono la custodia cautelare in carcere per 70 indagati, di cui 68 stranieri. Di questi ultimi, 28 risiedono nell'area metropolitana di Firenze, 36 in altre parti del territorio nazionale e 16 in altri stati dell'Unione Europea e in Albania. Inoltre, otto indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre altri quattro sono sottoposti all'obbligo di presentarsi alle autorità di polizia. Nel contesto delle misure patrimoniali, è stato disposto il sequestro per equivalente di una somma superiore a 5 milioni di euro, considerata provento dell'attività illecita dei soggetti coinvolti.

Gli arresti di Monguzzo

Le indagini, come detto, hanno condotto gli investigatori anche nel Comasco. All'alba del 5 febbraio 2024 è scattata l'operazione per arrestare quattro indagati a Monguzzo. A intervenire sono stati i carabinieri della compagnia di Cantù, della compagnia di Como, il nucleo investigativo del comando provinciale di Como e le unità cinofile antidroga e anti esplosivo del nucleo di Casatenovo. Uno degli arrestati, finito ai domiciliari, è stato trovato in possesso di una serra e 16 piante di canapa indiana. Un altro è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 350 grammi di marijuana.