Le donne senza soldi pagavano "in natura": il traffico di droga nei boschi di Fino Mornasco

Una dose di cocaina costava 50 euro. Per comprarla arrivavano da tutta Italia. Tra gli acquirenti identificati dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cantù c'era anche una ragazzaproveniente da centro Italia che ha raccontato alcuni particolari su come avveniva l'acquisto della droga.

Le indagini

Le indagini hanno preso il via da un controllo effettuato il 29 settembre scorso, quando i carabinieri hanno fermato una Mercedes che trasportava quattro marocchini. I quattro extracomunitari facevano i "pendolari" dal Milanese: scendevano dall'auto e si addentravano nei boschi finesi per spacciare. Dai loro telefoni cellulari i carabinieri sono risaliti ai clienti i quali hanno fornito alcune informazioni utili a ricostruire il giro di spaccio che durava da almeno cinque anni e il cui giro di soldi accertato al momento è di circa 70mila euro.

Prestazioni sessuali in cambio di una dose

Dalla testimonianza di una ragazza proveniente dall'Italia centrale i carabinieri hanno appurato che gli spacciatori richiedevano prestazioni sessuali alle donne tossico dipendenti che non avevano i soldi per pagare. Una dose di cocaina, per esempio, del peso di circa mezzo grammo, costava 50 euro.

Polvere di marmo nella cocaina

La droga venduta era tagliata con le più svariate sostanze, in grado di aumentarne il volume e il peso, e quindi anche il costo e la resa economica. Le analisi hanno permesso di individuare tra le sostanze utilizzate per il taglio della droga sostanze quali la mannite, antibiotici, detersivo e persino polvere di marmo.