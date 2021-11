Preparano e mangiano una torta alla marijuana: 5 ragazzi in ospedale

Doveva essere una semplice serata tra amici, ma finiscono tutti in Pronto soccorso in codice giallo. Il motivo? La torta alla marijuana preparata dai "padroni di casa" due 21enni che hanno trovato la ricetta sul web. Oltre a loro a mangiare la torta altri 3 amici, gli invitati. Nel giro di poco tempo, complice anche l'assunzione di alcol sono stati tutti male, qualcuno ha avuto anche allucinazioni.

Immediata la telefonata al 118. I soccorritori hanno trasferito i cinque giovani in ospedale in codice giallo. I ragazzi, portati all'ospedale di Desio e al San Gerardo di Monza, dopo gli accertamenti del caso sono stati dimessi la sera stessa.

Il fatto è accaduto a Verano Brianza, in provincia di Monza e Brianza ma prospiciente alla provincia di Como.

Nel frattempo i carabinieri hanno perquisito l'abitazione e hanno trovato circa 7 grammi di marijuana. Due 21enni brianzoli sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di sostanze stupefacenti in concorso, mentre gli altri tre sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa.