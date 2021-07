Torno, struttura turistica di lusso "abusiva": denunciato titolare americano

Una brutta abitudine, quella del "turismo in nero", che purtroppo sta dilagando anche sul lago di Como. Così è avvenuto a Torno.

Nessuna Scia, non aveva dichiarato ne fatto richiesta per l'apertura dell'attività al comune di Torno. Allo stesso modo, l'americano titolare della struttura ricettiva di lusso "fantasma" non teneva traccia dei nominativi degli ospiti che man mano soggiornavano nella sua casa vacanze. È stato quindi denunciato l'uomo originario della Florida dagli agenti della Questura di Como.

È doveroso rimarcare l'importanza dell'inserimento nel portale dei dati anagrafici del cliente che alloggia presso

qualsiasi struttura ricettiva perché grazie a ciò che lìAutorità di Pubblica Sicurezza può verificare la presenza nella

provincia di persone colpite da provvedimenti restrittivi o destinataria di provvedimenti amministrativi da notificare,

oltre ai conseguenti questioni di natura fiscale e finanziaria.