Torno, coltiva marijuana in casa con la figlia: denunciati entrambi

Coltivava marijuana in casa insieme alla figlia di 17 anni: l'uomo è stato scoperto dagli agenti della squadra volanti della polizia della Questura di Como, intervenuti a Torno per verificare una segnalazione giunta da alcuni residenti. Appena arrivati all'abitazione segnalata i poliziotti hanno effettivamente notato la presenza di tre piante di marijuana sul terrazzo. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso agli agenti di trovare 150 grammi di hashish e marijuana. Alcuni grammi erano nascosti nello zaino della ragazza che ha, tra l'altro, raccontato di approvvgionarsi talvolta da un uomo di 30 anni che è stato segnalato alla Prefettura. La ragazza e suo padre sono stati denunciati per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nella casa, infatti, sono stati trovati un bilancino di precisione e una cospicua somma di denaro contante. La sostanza stupefacente era suddivisa in dosi pronta per essere smerciata.

