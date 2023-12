Tiziana Morandi, la "mantide della Brianza" condannata a 16 anni e 5 mesi di carcere

Scioglieva i narcotici nella bevande degli uomini che frequentava per intontirli, neutralizzarli e derubarli. Almeno dieci uomini, tra i 27 e gli 84 anni, sono caduti nella trappola di quella che viene chiamata la "mantide della Brianza", ma che è nata e cresciuta a Rebbio, Como. Tiziana Morandi, 47 anni dal carcere negava tutto. Ora arriva la condanna: sedici anni e cinque mesi di reclusione e tre anni a fine pena di libertà vigilata.

Il presidente della corte, in composizione collegiale, il giudice Patrizia Gallucci, giovedì mattina ha letto il dispositivo che ha decretato la condanna in primo grado per la donna che era presente in aula. Camicetta bianca con il colletto che usciva da un maglioncino accollato blu, jeans e scarpe da tennis, come riportato su MonzaToday, è rimasta impassibile ad ascoltare la sentenza e anche dopo la lettura. Accanto a lei c'era l'avvocato Angelo Leone del foro di Milano, l'ultimo difensore della 47enne dopo i numerosi cambi in corso di processo.

L'unica vittima a costituirsi parte civile nel procedimento era stato appunto un 28enne di Trezzo, rappresentato dall'avvocato Barbara Giulivi del foro di Bergamo. Il giovane dopo essersi sottoposto a un trattamento a casa della donna, ha raccontato di sentirsi intontito tanto da faticare a reggersi in piedi. E al rientro era andato a schiantarsi con la sua auto contro un muro.

La difesa starebbe già pensando all'appello.

Uomini sedati col rito della bevanda

Le indagini sono scattate nell'agosto del 2021, quando un 83enne di Roncello è stato trovato dal figlio in casa in stato di incoscienza ed è stato trasportato al pronto soccorso. L'esame tossicologico ha rilevato che era positivo alla benzodiazepina e ha riferito ai carabinieri di essersi addormentato dopo aver preso, in casa sua, una camomilla con una donna che si era presentata alla sua porta per una raccolta di soldi per beneficenza. In ospedale si era accorto di non avere più al collo la collana con alcune medagliette e la fede al dito.

Stesso modus operandi per altri due anziani sempre nel mese di agosto 2021, a Roncello. Un 84enne e un 67enne. Il primo ha raccontato di una donna conosciuta al bar che lo ha invitato a bere qualcosa insieme e del furto di 50 euro. Il secondo invece ha detto di avere conosciuto una donna sui social network, di averla incontrata e di essersi poi ritrovato senza catenina d'oro al collo e col bancomat alleggerito.

Via via sono comparsi altri casi. Due gli "schemi" per l'accusa. Con gli anziani avrebbe inventato raccolte fondi per curare bambini malati, gli uomini più giovani sarebbero invece stati avvicinati col la scusa di una pizza o un aperitivo. Tutti poi cadevano in sonno profondo e si svegliavano alleggeriti di oggetti preziosi o denaro.

I militari si sono messi sulle tracce dell'indagata e quando hanno perquisito la sua casa hanno trovato, oltre a oggetti presumibilmente rubati, anche due flaconi di Delorazepam, un flacone di "Sedivitax" e duemila euro circa in contanti.