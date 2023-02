Tifoso si sente male in curva: Como - Frosinone sospesa per venti minuti

Momenti drammatici durante la partita Como Frosinone che si è disputata sabato 4 febbraio 2023 allo stadio Sinigaglia. Un ragazzo di 23 anni è stato colto da un improvviso malore. Avrebbe perso conoscenza e sarebbe stato soccorso da alcuni tifosi. Alcuni Ultrà si sarebbero immediatamente attivati per allertare i soccorsi e richiedere la sospensione della partita in attesa che il 118 giungesse sul posto. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. La partita è ripresa dopo poco più di venti minuti.