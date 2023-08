Caos viabilità a Tavernola: tir compie pericolosa inversione all'uscita dell'autostrada

Appena uscito dall'autostrada ha deciso di rientrarvi. Per farlo ha compiuto una manovra a dir poco vietata in punto a dir poco inopportuno. Il conducente di un tir ha invertito il senso di marcia con una inversione a U che ha destato molta preoccupazione tra gli altri automobilisti che sono stati costretti a fermarsi e ad attendere che il camionista concludesse la serie di manovre per fare inversione. Si è creato, quindi, caos viabilistico con auto in coda per una decina di miniuti. La foto-segnalazione di un lettore di QuiComo è stata scattata intorno alle 8.30 della mattina del 16 agosto 2023 in via Asiago a Como, nel quartiere di Tavernola, in prossimità del punto in cui ci sono le rampe d'uscita e di accesso per l'A9.