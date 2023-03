Un'ora e mezza per rimuovere questo tir incastrato in una curva

Ha imboccato una strada troppo stretta per il lungo veicolo autoarticolato che guidava e si è trovato incastrato in una curva. E' successo a un camionista in transito a Ronago, per la precisione in via Selvamara. Intorno alle 9.30 il conducente, capendo di non riuscire a districare il grande tir, ha dovuto chiedere aiuto. Sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autogrù. Le operazioni di rimozione sono durate circa un'ora e mezza. Intorno alle 11 la strada è stata liberata e la viabilità è stata ripristinata dopo gli ovvi pesanti disagi. Infatti il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni.