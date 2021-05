Lavori e tir: coda sull'autostrada in direzione Como

Molti mezzi pesanti in colonna a seguito della chiusura della dogana per la festa in Svizzera del 13 maggio

Lunga coda di camion e disagi alla viabilità in autostrada A9 in direzione Como nel tratto che attraversa Lomazzo. A causare il caos sono stati i lavori stradali e la presenza di numerosi mezzi pesanti che si sono accumulati nella giornata del 13 maggio, quando per la festa dell?Ascensione la Svizzera ha chiuso le dogane per i tir. A causa dei lavori è stato predisposto il doppio senso sulla corsia Sud. Eloquente il video inviato da un lettore alla redazione di QuiComo.