Ticino, infortunio sul lavoro: operaio comasco cade in una scarpata. È grave

Oggi sabato 19 novembre, poco dopo le 9.30 a Vico Morcote in zona Sentée du Bassin vi è stato un infortunio sul lavoro. Un 53enne operaio italiano residente in provincia di Como stava effettuando dei lavori di giardinaggio. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è rimasto vittima di una caduta di una decina di metri, terminata in una scarpata. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 53enne ha riportato gravi ferite.