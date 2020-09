Ticino, la strana storia del bimbo di 2 anni fuggito dall'asilo: aperta un'inchiesta

Una vicenda strana ed inquietante viene segnalata dalla polizia cantonale.

Il 31.08.2020 verso le 15.30 è stata segnalata alla Centrale Comune di allarme (CECAL) la scomparsa di un bimbo di due anni da un asilo nido di Novazzano.

Immediatamente è stato allestito un dispositivo di ricerca e sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, delle Polizie comunali delle regioni polo 1 e 2 e delle Guardie di confine. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il bambino è riuscito ad allontanarsi autonomamente dalla struttura, attraversando la strada per poi incamminarsi su un sentiero sterrato.

Il bimbo è stato quindi ritrovato in buona salute, poco prima delle 16 a circa 250 metri di distanza dall'asilo nido, da agenti della Polizia comunale di Stabio e delle Guardie di confine.

Per chiarire come il piccolo, data anche l'età, sia riuscito ad eludere la sorveglianza delle maestre e a sparire per mezz'ora (tanto da essere ritrovato dalla polizia e non dal personale del nido), è stata aperta un'inchiesta.