Tetto colpito da un fulmine e scoperchiato: evacuata famiglia di Rovello Porro

Tanto spavento ma nessuna conseguenza fisica per i tre occupanti di una palazzina di via IV Novembre a Rovello Porro che è stata colpita da un fulmine. La saetta ha colpito il tetto che è stato scoperchiato per circa 200 metri quadrati di superficie. I vigili del fuoco di Como, Lomazzo e Saronno sono intervenuti per mettere in sicurezza l'immobile. L'ispezione dei pompieri ha consentito di rilevare ulteriori danni strutturali e di appurare che l'intero impianto elettrico si è completamente fuso.