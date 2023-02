Terrore sul treno a Lambrugo: 19enne estrae un coltello per rubare 15 euro

Un magro bottino, 15 euro circa, ma tanta paura per i giovani aggrediti. È successo nel primo pomeriggio di venerdì 17 febbraio sul treno che da Milano Cadorna è diretto a Asso. Una pattuglia dei carabinieri di Mariano Comense si è precipitata in stazione a Lambrugo dopo la segnalazione di una rapina appena consumata nei confronti di due giovanissimi aggrediti sul treno. Attimi di paura dove un 19enne di origine albanese, incensurato, per rubare pochi soldi a due ragazzini ha estratto un coltello minacciandoli. I carabinieri hanno trovato l'aggressore, che nel frattempo era sceso dal treno e dopo essere stato riconosciuto dai giovani che avevano subito le minacce è stato arrestato per rapina aggravata.