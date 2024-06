Scossa di terremoto con epicentro nel Lecchese

Alle 4.09 del mattino del 21 giugno 2024 la terra ha tremato nel Lecchese e nel Comasco. E' stato individuato a Lierna, in provincia di Lecco, l'epicentro di un terremoto che ha fatto registrare 2,5 di magnitudo sulla scala Richter. L'epicentro è stato individuato a 7 km di profondità. In diversi gruppi social molte persone affermano di avere avvertito la scossa. La zona del Comasco in cui è stata più avvertita è quella dell'Erbese. Non si registrano danni a edifici né il ferimento di persone.