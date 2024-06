Tentato omicidio fuori dalla discoteca: grave un 21enne che ha ricevuto due fendenti all'addome

Erano fuori da una nota discoteca di Cermenate quando, per futili motivi, è scoppiata una lite. A quel punto uno dei giovani ragazzi coinvolti ha estratto un coltello e ha tirato due fendenti all'addome di un 21enne (classe 2003, che compie gli anni proprio oggi). Nel tentativo di proteggere l'amico è stato colpito anche un altro ragazzo che ha riportato ferite da difesa sull'avambraccio. L'aggressore si è poi dato alla fuga salendo sull'auto di un complice e i carabinieri di Cantù sarebbero sulle sue tracce. Questo il terribile sabato notte a Cermenate introno alle 4.13 in via Maestri Comacini. Il 21enne gravemente ferito all'addome è stato operato al Sant'Anna ed è in rianimazione. Chi ha tirato i fendenti è ora ricercato per tentato omicidio.