Tentata spaccata in una tabaccheria del centro, il colpo fallisce grazie alle guardie giurate

L'area tra Lambrugo (Co) e Costa Masnaga (Lc) sotto il mirino dei delinquenti.

Nella notte tra domenica e lunedì è fallito il colpo in una tabaccheria centralissima di Costa Masnaga. Intorno alle 2.30, un individuo ha tentato di introdursi all'interno del locale, forzando la porta d'ingresso.

Come riportano i colleghi di LeccoToday il colpo è fallito perché una pattuglia di guardie giurate Sicuritalia, impegnata in un giro ispettivo della zona, ha notato le evidenti forzature alla porta d'ingresso del locale e ha allertato il 112.

Colto in flagranza, il ladro è stato preso in custodia dalle forze dell'ordine, celermente intervenute. Dai controlli successivi è emersa la presenza di una vettura sospetta in zona al cui interno sono stati ritrovati diversi attrezzi e materiali.

La rapina al bancomat

Meno di un mese fa a Lambrugo allo sportello della banca che si trova su una strada di grande passaggio, in via Statale, un uomo di 55 anni stava prelevando dei soldi quando è stato interrotto da un individuo che con il coltello in mano lo ha minacciato. Per prima cosa lo ha costretto a prelevare il massimo possibile, 250 euro e poi gli ha anche sottratto circa 100 euro, la cifra che teneva nel portafogli.

Sempre a Lambrugo lo scorso 1 maggio in un parchetto, due uomini hanno spruzzato dello spray al peperoncino per cercare di neutralizzare due giovani e rapinarli. I ragazzi hanno provato a difendersi e c'è stata una piccola colluttazione. Alla fine sono stati derubati, in particolare al 18enne è stato preso il borsello e alcuni contanti. Il 15enne e il 18enne sono stati soccorsi da un'ambulanza della Sos di Lurago d’Erba e trasportati in codice giallo all'ospedale di Desio per i dovuti controlli. In entrambi i casi erano intervenuti i carabinieri di Lurago d'Erba.