Tentata rapina al supermercato MD di Como: minaccia la cassiera con un coltello

Momenti di paura al supermercato MD di via Pasquale Paoli a Como intorno alle ore 14 del 12 agosto 2023. Un uomo con un cappellino e una mascherina sul viso si è avvicinato a una delle casse e con un coltello ha minacciato la cassiera per farsi consegnare il denaro contante. Non è chiaro cosa sia successo (dal supermercato non hanno voluto rilasciare dichiarazioni) ma da indiscrezioni sembra che il rapinatore sia fuggito quando qualcuno (un cliente o un dipendente del punto vendita) è intervenuto per fermarlo. Il malvivente è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine ma grazie alla descrizione dei testimoni i carabinieri sarebbero già sulle sue tracce.