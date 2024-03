Tenta di rapinare l'impiegata mentre apre l'ufficio postale di Parè: testimoni fotografano l'auto del malvivente

Tentativo di rapina ai danni di un'impiegata dell'ufficio postale di Parè (Comune di Colverde). La donna stava aprendo la porta dell'ufficio di via San Fermo nella mattina del 2 febbraio 2024 quando è stata avvicinata da un malvivente che avrebbe cercato di derubarla. Non sono ancora stati resi noti i dettagli dell'accaduto, ma sui social è cominciata a rimbalzare la notizia corredata dalla foto di un'automobile. Sul gruppo Facebook intitolato "Quelli di Colverde" si legge: "Hanno appena provato a derubare la signora che lavora in posta e che stava aprendo la porta (sabato mattina ore 7e30). Siamo riusciti a fare la foto alla macchina e abbiamo già denunciato tutto alle forze dell'ordine". Dunque, i carabinieri sarebbero già alla ricerca del presunto malvivente.