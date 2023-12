Dormono in tenda nei giardini davanti alla stazione San Giovanni: denunciati due immigrati irregolari

Ieri pomeriggio (1 dicembre 2023), una squadra di polizia è intervenuta in viale Tomakachi dopo una segnalazione riguardante una tenda da campeggio nei giardini pubblici. Una volta arrivati, gli agenti hanno notato la tenda posizionata sotto un albero e al suo interno c'erano due persone extracomunitarie che non avevano documenti di identificazione. Gli agenti li hanno portati al comando di polizia locale e successivamente in questura per essere identificati. Dalle indagini è emerso che si trattava di due cittadini indiani di quarant'anni irregolari sul territorio. Di conseguenza, sono stati denunciati per violazione delle leggi sull'immigrazione, con l'obbligo di presentarsi in questura. Inoltre, sono stati sanzionati per la violazione del regolamento comunale di polizia urbana e sono stati allontanati immediatamente dalla zona.