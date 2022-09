Tempesta di grandine nel Comasco: strade come fiumi di ghiaccio e danni alle auto. Foto e video

Strade completamente imbiancate, ma non da neve, come apparentemente potrebbe sembrare, ma da chicci di grandine che hanno ricoperto strade e giardini nel Comasco. Anche in autostrada, verso l'uscita Lomazzo sulla A9, il paesaggio sembrava surreale e invernale. Invece la causa di danni alle auto e qualche rallentamento nel traffico è stata proprio una grandinata molto intensa e violenta. Ecco alcuni dei vosti video e delle vostre foto che arrivano specialmente dalla zona vicino a Lomazzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le foto e altri video

I video della grandinata sono di Filippo de Flavis, le foto e il video della strada di ghiaccio e acqua di Ezio Carioli (da Lomazzo). Se avete video o foto del maltempo inviatele!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.