Si accodava alle auto nella corsia Telepass per non pagare: nei guai automobilista svizzero

La tecnica di passare nella corsia Telepass senza pagare alcun pedaggio è stata messa in atto ben 172 volte da un uomo di Lugano che, ogni qual volta gli si presentava occasione, all’altezza della barriera di Como dell’Autostrada dei Laghi si metteva a "inseguire" a distanza molto ravvicinata le auto e, prima che la sbarra scendesse, riusciva a passare. Questo per ben 172 volte che, come riporta La Provincia, corrispondono a 1.600 euro. L'indagine è stata avviata nell'aprile scorso quando il passaggio dell'auto a targa svizzera è stato ripreso da una delle telecamere di Autostrade. Da lì in avanti sono stati gli agenti della Polstrada di Busto Arsizio a prendere in mano la situazione e a ricostruire gli altri 171 episodi commessi per la maggior parte all’altezza della barriera di Como dell’Autostrada dei Laghi. L'automobilista è stato quindi individuato e ora dovrà difendesi dall'accusa di truffa.